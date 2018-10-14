Katliam gibi kazada sürücü için gözaltı kararı

İzmir’de, 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazada kamyonun, iki gün önce dört günlüğüne bin liraya kiralandığı, kamyon şoförü Mustafa Y.’nin ’C sınıfı’ ehliyeti yerine ’B sınıfı’ ehliyete sahip olduğu ve çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu belirlendi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının sürücü için gözaltı kararı çıkarttığı öğrenildi.

İzmir’de, 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazada kamyonun, iki gün önce dört günlüğüne bin liraya kiralandığı, kamyon şoförü Mustafa Y.’nin ’C sınıfı’ ehliyeti yerine ’B sınıfı’ ehliyete sahip olduğu ve çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu belirlendi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının sürücü için gözaltı kararı çıkarttığı öğrenildi.

İzmir’de yaşanan katliam gibi kaza, sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. İzmir Menderes’te kaçak göçmenleri taşıyan 09 S 0574 plakalı kamyon, Değirmençayı Deresi yatağına uçtu. Olayda, 6’sı çocuk 22 düzensiz göçmen ölürken, aralarında sürücünün de bulunduğu 13 kişi yaralandı. Ölenlerin 19’u olay yerinde, 3’ü ise kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde hayatlarını kaybetti. Kamyonun, iki gün önce dört günlüğüne bin liraya kiralandığı, kamyon şoförü Mustafa Y.’nin ’C sınıfı’ ehliyet yerine ’B sınıfı’ ehliyete sahip olduğu ve çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu bildirildi. Mustafa Y.’nin Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine taksiyle geldiği, görevlilere yüksekten düştüğünü söylediği, iki ayağının kırık olduğu ve hala tedavi altında olduğu öğrenildi.

Şoförün uyuduğu iddia edildi

Öte yandan olay yerinde hiç fren izi bulunmadığı ve şoförün uyuduğu iddia edildi. Ancak şoför Mustafa Y. (35), ifadesinde 09 Aydın plakalı kamyonu ile saat 03.00’te Söke’den yola çıktığını, Sazlıköy’ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk otobanına girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde ise önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuğunu söyledi. Yunanistan’ın Samos Adası’na geçmek üzere kaçakçılarla anlaşan düzensiz göçmenlerin, İç Anadolu Bölgesi’nden kamyonla alındıkları, Menderes ilçesi sahilinden tekneye binmeyi planladıkları belirtildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, sürücü Mustafa Y. için de gözaltı kararı çıkarttığı öğrenildi.