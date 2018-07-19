Kavga eden grubu ayırmaya çalışan polis başından yaralandı

Batman’ın Kozluk ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralanırken, hastanede yine kavgaya tutuşan tarafları ayırmak isteyen bir polis memuru da başından yaralandı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralanırken, hastanede yine kavgaya tutuşan tarafları ayırmak isteyen bir polis memuru da başından yaralandı.

Olay, Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada yaralanan 8 kişi Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane önüne gelen taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan Kozluk Devlet Hastanesinde görevli polis memuru başından bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralı polis memuru hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.