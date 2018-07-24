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24 Temmuz 2018 Salı 07:15

Kavga eden iki kardeş ikinci kattan aşağıya düştü

İzmir’in Buca ilçesinde, iddiaya göre kavga eden iki kardeş dengesini kaybederek yaşadıkları evin ikinci katından aşağıya düştü.

Kavga eden iki kardeş ikinci kattan aşağıya düştü
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İzmir’in Buca ilçesinde, iddiaya göre kavga eden iki kardeş dengesini kaybederek yaşadıkları evin ikinci katından aşağıya düştü.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında 289 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y. ve Mesken Y. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü olarak tartışma çıktı. Evin içerisinde başlayan tartışma büyüyünce balkonda devam etti. Burada birbirlerine giren iki kardeş, iddiaya göre dengelerini kaybederek ikinci kattan aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralanan iki kardeşe müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri yapılan kardeşler, ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı. İkinci kattan düşerek yaralanan iki kardeşin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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