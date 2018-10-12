ASAYİŞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 13:49

Kavga ettiği şahsı kıraathanede silahla vurdu

Eskişehir’de 2 kişi kıraathanede tartıştıkları şahsı silahla vurdu.

Kavga ettiği şahsı kıraathanede silahla vurdu
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Eskişehir’de 2 kişi kıraathanede tartıştıkları şahsı silahla vurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, Büyükdere Mahallesi Halk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. ve A.Y. isimli şahıslar kıraathanede oturan ve müteahhit olduğu öğrenilen Veli E.’nin (44) yanına geldi. Şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından şüpheli şahıslardan biri belinde bulunan tabancayı çıkarıp ateş ederek Veli E.’yi bacağından yaraladı. Daha sonra şüpheliler olay yerinden araçla kaçtı.

Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı

Kıraathanede bulunan kişiler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Polis ekipleri ise tanıkların ifadelerini, kıraathane ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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