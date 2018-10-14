Kavga için geldikleri dükkanda beklemedikleri tepkiyle karşılaştılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir grup, daha önce yaşanan tartışma nedeniyle geldikleri berber dükkanında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Berber dükkanı önünde yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir grup, daha önce yaşanan tartışma nedeniyle geldikleri berber dükkanında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Berber dükkanı önünde yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ereğli ilçesi Kavaklık Mahallesi Devrekyolu Caddesi üzerindeki berber dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı ilçesinden gelen S.B., B.B. ve arkadaşları, daha önce yaşanan bir tartışmadan dolayı berber dükkanında çalışan E.Ç.’den hesap sormak istedi. O sırada dükkan önünde bulunan E.Ç.’nin yakını T.E.’nin üzerini arayan S.B. tehdit ve hakaretlerde bulununca çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir anda büyüyen kavga sonrası baskına gelen grup, geldikleri ticari taksiyle olay yerinden kaçtı. Kavgada yaralanan şüphelilerden S.B., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Taraflar emniyette birbirlerinden şikayetçi olurken, E.Ç. ve T.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan kavga bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Baskına geldiği iddia edilen kişilerin berber dükkanı çalışanlarının üstlerini araması, ardından da kavgaya tutuşmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ayrıca baskına geldikleri iddia edilen grubun ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.