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12 Ekim 2018 Cuma 10:16

Kavgada ölen Suriyeli gencin son anları cep telefonu ile kaydedildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bıçaklı ve sopalı kavgada öldürülen Suriyeli gencin son anları kavganın hemen ardından çekilen görüntülere yansıdı.

Kavgada ölen Suriyeli gencin son anları cep telefonu ile kaydedildi
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde bıçaklı ve sopalı kavgada öldürülen Suriyeli gencin son anları kavganın hemen ardından çekilen görüntülere yansıdı.

Nizip ilçesinde bir Suriyeli gencin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kavganın hemen ardından yaşanılanlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yaralı halde yerde yatan Suriyeli Muhammet El Habud’un arkadaşlarının yardımıyla ayağa kaldırılması yer alıyor. Sırtından bıçaklanan gencin, ayakta durmakta zorlandığı görülüyor. Yaşanan paniğin yansıdığı görüntülerde, ellerinde sopalar bulunan bir grubun diğer grup ile tartışmaları ve koşuşturmaca da yer alıyor.

4 Ekim 2018 tarihinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki Suriyeli grup sopa ve bıçaklarla birbirlerine girmiş, kavgada yaralanan Muhammet El Habud kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken arkadaşı Muhmmed H. yaralanmıştı. Gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından gönderildiği Suriye’nin El-Bab kentine bağlı Bizea köyünde toprağa verilmişti.
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