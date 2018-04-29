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29 Nisan 2018 Pazar 15:09

Kayalıklardaki keçiyi kurtarmak isterken kendi mahsur kaldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sarp kayalıklarda kalan keçiyi kurtarmak için kayalıklardan aşağı inen vatandaşın kendisi mahsur kaldı. Olay yerine gelen AKUT ve AFAD ekipleri 5 saat süren operasyon sonucu vatandaşı kurtardılar.

Kayalıklardaki keçiyi kurtarmak isterken kendi mahsur kaldı
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sarp kayalıklarda kalan keçiyi kurtarmak için kayalıklardan aşağı inen vatandaşın kendisi mahsur kaldı. Olay yerine gelen AKUT ve AFAD ekipleri 5 saat süren operasyon sonucu vatandaşı kurtardılar.

Seydikemer’de ilginç bir olay yaşandı. Yılda 500 bin kişinin gezdiği Saklıkent Kanyonunun sarp kayalıklarında Ziya Eldemir’e ait keçi 20 gündür mahsur kaldı. Mahallesi sakinleri keçiye ulaşmaya cesaret edemezken, Ziya Eldemir’in komşusu Musa Darıcı (23) keçiyi kurtarabileceğini belirtti. Kendi imkanlarıyla sarp kayalıklardan 50 metre aşağı inen Darıcı, keçiyi kurtaramadığı gibi kendisi de mahsur kaldı. Bir süre geri çıkmak için çaba gösterirken başarılı olamadı. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler alanın tehlikesi olması nedeniyle çok dikkatli davranarak, halatlar yardımıyla istasyon kurdular. 50 metre aşağıya inerek Musa Darıcı’ya ulaşan ekipler, halatlar yardımıyla yukarı çıkardılar. Sarp kayalıklarda 5 saat süren operasyonu mahalle sakinleri de takip etti. AKUT ekip lideri Fatih Işık yaptığı açıklamada, bu gibi durumlarda profesyonel kişilerden yardım alınması gerektiğini söyledi.

Keçiyi kurtarmak için indiği kayalıklarda mahsur kaldığını anlatan Musa Darıcı ise kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Darıcı, keçinin durumuna üzüldüğü için kurtarmak için 50 metre indiğini fakat geri çıkamadığını belirtti.
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