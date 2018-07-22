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22 Temmuz 2018 Pazar 19:07

Kayalıklardan atlayan sağlık müdürlüğü çalışanı hayatını kaybetti

Amasya’da girdiği bunalım sonucu kayalıklardan atlayarak intihara kalkışan sağlık müdürlüğü çalışanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşova İlçe...

Kayalıklardan atlayan sağlık müdürlüğü çalışanı hayatını kaybetti
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Amasya’da girdiği bunalım sonucu kayalıklardan atlayarak intihara kalkışan sağlık müdürlüğü çalışanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşova İlçe Sağlık Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Necdet Gegin (44), girdiği bunalım sonucu kendini kayalıklardan aşağı attı. Ağır yaralanan Necdet Gegin Amasya’daki Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra, bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Necdet Gegin, Samsun’daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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