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30 Nisan 2018 Pazartesi 09:54

Kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde pancar toplarken kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti.

Kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde pancar toplarken kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin İran sınırında bulunan Onbaşılar köyü Armutlu mezrasında meydana geldi. Sabah saatlerinde pancar toplamaya giden 50 yaşındaki Hediye Emre isimli kadın, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Hayatını kaybeden Hediye Emre’nin cenazesinin Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
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