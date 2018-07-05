ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 19:45

Kaydırak korkuluğunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Isparta’da oynadığı parkta başını kaydırak korkuluğuna sıkıştıran 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında İskender Mahallesi’ndeki Gaziler Parkı’nda oynayan 8 yaşındaki...

Kaydırak korkuluğunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Isparta’da oynadığı parkta başını kaydırak korkuluğuna sıkıştıran 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında İskender Mahallesi’ndeki Gaziler Parkı’nda oynayan 8 yaşındaki Yunus Emre Çelebi, bir anda başını üzerinde bulunduğu kaydırağın demir korkuluklarına sıkıştırdı. Tüm çabalarına rağmen başını bulunduğu yerden çıkaramayan 8 yaşındaki çocuk, arkadaşlarından yardım istedi. Çabalar sonuç vermeyince durum itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kaydırak korkuluğuna başını sıkıştıran çocuğu demirleri genişleterek bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarma çalışması sonrasında kaydırağın genişletilen demiri ekipler tarafından tekrar eski haline döndürüldü. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan çocuk ise evine gitti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku