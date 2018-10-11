Kaygan yolda kontrolden çıkan öğrenci servisi devrildi: 3 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan öğrenci servisi yol kenarındaki su kanalına düşerek yan yattı. 20 öğrencinin bulunduğu midibüste 1 veli, 2 öğrenci olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Nizamı Cedit Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarımeşe İlkokulundan 20 öğrenci ve 1 veli alan Faruk Dönmez idaresindeki 41 P 4336 plakalı öğrenci servisi, seyir halindeyken yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan su kanalı düştü. Kanala düşen öğrenci servisi devrilirken yol kenarında bulunan çitlere çarparak durabildi. Yan yatan öğrenci servisi içerisinde bulunan 20 öğrenciden 2’si ve 1 veli yaralandı. Kazadan yaralanmadan kurtulan sürücü Faruk Dönmez, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı

Yol kenarında bulunan bir inşaattaki çalışanlar, iş makineleriyle olay yerine geldi. Bir yandan kaza yapan midibüsün ön camını kırarak içeride bulunan öğrencileri ve yaralıları çıkartan inşaat işçileri, diğer yandan da iş makineleri ile çitlerin tuttuğu midibüsün devrilmemesi için önlem aldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılardan Sönmez A. isimli veli Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen 2 öğrenci ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan midibüs çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.