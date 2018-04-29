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29 Nisan 2018 Pazar 14:41

Kayıp down sendromlu genç kadın ormanda bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde, ağabeyinin evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan down sendromlu genç kadın, 5 gün sonra ormanlık alanda bitkin halde bulundu.Geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Alanya kırsalında bulunan Büyükpınar...

Kayıp down sendromlu genç kadın ormanda bulundu
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Antalya’nın Alanya ilçesinde, ağabeyinin evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan down sendromlu genç kadın, 5 gün sonra ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

Geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Alanya kırsalında bulunan Büyükpınar Mahallesi’ndeki ağabeyinin evinden annesinin evine gitmek için ayrılan down sendromlu 32 yaşındaki Selime Erbaş’tan haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda komando ve jandarma ekipleri kadının bulunması için çalışma başlattı. Bölgenin ormanlık olmasından dolayı iz takip köpeği ve drone de kullanılırken, arama çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Erbaş, karadan ve havadan yoğun bir şekilde arandı. Bu sabah ise bir vatandaş Erbaş’ı Büyükpınar Mahallesi’nin yakınındaki ormanlık alanda bitkin vaziyette buldu. Günlerdir aç kalan ve susuzluktan dudakları çatlayan Erbaş, tedavi için hastaneye götürüldü.
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