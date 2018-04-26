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26 Nisan 2018 Perşembe 16:17

Kayıp down sendromlu kadın, drone ve iz takip köpeği ile aranıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaybolan down sendromlu kadının bulunması için jandarma, komando ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Aramalarda, iz takip köpeği ve drone da kullanılıyor.Dün saat 12.00 sıralarında Alanya kırsalında bulunan...

Kayıp down sendromlu kadın, drone ve iz takip köpeği ile aranıyor
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Antalya’nın Alanya ilçesinde kaybolan down sendromlu kadının bulunması için jandarma, komando ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Aramalarda, iz takip köpeği ve drone da kullanılıyor.

Dün saat 12.00 sıralarında Alanya kırsalında bulunan Büyükpınar Mahallesi’ndeki ağabeyin evinden annesinin evine gitmek için ayrılan down sendromlu 32 yaşındaki Selime Erbaş’tan haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda komando ve jandarma ekipleri bölgeye gelerek kadının bulunması için çalışma başlattı. Bölgenin ormanlık alan olmasından dolayı iz takip köpeği ve drone da kullanırlarken, arama çalışmalarına bölge haklı da seferber oldu. Kadın, karadan ve havadan yoğun bir şekilde aranırken, ekiplerin şuana kadar yaptığı çalışmalardan bir sonuç ele edilemediği öğrenildi.
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