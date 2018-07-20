Kayıp Evrim için Kurtlar’dan sonra Boralar da bölgede

Türkiye genelinde pek çok terör operasyonunda görev alan "Boralar”, Evrim’in bulunması için dağlarda ipucu arıyor.Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı 10 gündür süren arama...

Türkiye genelinde pek çok terör operasyonunda görev alan "Boralar”, Evrim’in bulunması için dağlarda ipucu arıyor.

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı 10 gündür süren arama çalışmalarında herhangi bir iz bulunamadı. Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Niksar ilçesinde konuşlanan ’Kurtlar’ olarak adlandırılan Köklüce Jandarma Komando Taburu komandolarından sonra Tokat’ta konuşlu olan Tokat Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı ekiplerinden Boralar da bölgede arama çalışmalarına katıldı. Yurt dışı ve Türkiye genelinde pek çok terör operasyonunda görev alan "Boralar", ormanlık alanda arama yapıyor. Evrim’in kaybolduğu tahmin edilen yayla çevresindeki ormanlık alanda çalışmalar devam ediyor. Son olarak Evrim’in dedesinin açılan mezarında da bir sonuç elde edilememişti.