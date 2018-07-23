Kayıp Evrim’in anne ve babası hakim karşısında

Tokat’ın Turhal ilçesinde 13 gün önce kaybolan 3 yaşında ki Evrim’in annesi ve babası jandarmada ki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Turhal Adliyesine gönderildi.

Tokat’ın Turhal ilçesinde 13 gün önce kaybolan 3 yaşında ki Evrim’in annesi ve babası jandarmada ki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Turhal Adliyesine gönderildi.

Tokat’ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylasında 13 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış tüm arama çalışmalara rağmen halen bulunamadı. Dört gün önce Jandarma tarafından gözaltına alınan minik Atış’ın annesi Dilet Atış ve babası Burhan Atış Turhal Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanan ifadelerinin ardından bugün Turhal Adliyesi’ne sevk edildi.