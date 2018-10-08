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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:43

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili önemli gelişme

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdikten sonra ortadan kaybolmasının ardından "Olay günü Suudi Arabistan’tan iki uçak geldi’ iddialarının doğru olduğu ortaya çıktı. 2 Ekim Salı günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan iki uçağın birer saat aralıkla İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldiği ortaya çıktı.

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili önemli gelişme
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdikten sonra ortadan kaybolmasının ardından "Olay günü Suudi Arabistan’tan iki uçak geldi’ iddialarının doğru olduğu ortaya çıktı. 2 Ekim Salı günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan iki uçağın birer saat aralıkla İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldiği ortaya çıktı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın girip bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına olay günü Suudi Arabistan’dan 13 kişilik ekip geldiği yönünde iddialar vardı. Yapılan araştırma sonrası iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı. 2 Ekim günü Suudi Arabistan’dan H2-SK1 ve H2-SK2 kuyruk tescilli iki uçağın birer saat aralıklarla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptığı ve uçaklarda 13 kişi olduğu öğrenildi. İlk uçağın Atatürk Havalimanı’nda bir saat kaldıktan sonra Suudi Arabistan’a gittiği, ikinci uçağın ise ilk uçağın inişinden bir saat sonra havalimanına iniş yaptığı ortaya çıktı. H2 SK2 kuyruk tescilli GULFSTREAM - 4 tipi uçağın akşam saatlerinde İstanbul’dan ayrıldığı öğrenildi. Ayrıca gelen kişilerin diplomatik pasaportu olduğu için uçağa binişleri sırasında çantalarının aranmadığı iddia edildi.
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