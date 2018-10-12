ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 10:28

Kayıp gencin cesedi ormanda bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesindeki kayıp gencin cesedi ormanlık alanda bilekleri kesilmiş olarak bulundu.Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Killik Mahallesinde ikamet eden Nasıf Şen (25) isimli gençten dün gece haber alamayan ailesi durumu jandarma...

Kayıp gencin cesedi ormanda bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mersin’in Tarsus ilçesindeki kayıp gencin cesedi ormanlık alanda bilekleri kesilmiş olarak bulundu.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Killik Mahallesinde ikamet eden Nasıf Şen (25) isimli gençten dün gece haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çevrede arama yapan ekipler, Nasıf Şen’in cansız bedenini bileği kesilmiş şekilde evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede Nasıf Şen’in bileklerini keserek intihar etiği tahmin ediliyor.

Nasıf Şen’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku