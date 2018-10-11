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11 Ekim 2018 Perşembe 09:56

Kayıp kadın aranırken ormanda bulunan esrarengiz çanta polisi alarma geçirdi

Adana’da 3 Ekim günü kaybolan kadın ormanlık alanda arayan AFAD ekibinin bulduğu içinde sünger, pamuk ve kimyasala benzeyen madde bulunan iki çanta polisi alarma geçirdi.Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde...

Kayıp kadın aranırken ormanda bulunan esrarengiz çanta polisi alarma geçirdi
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Adana’da 3 Ekim günü kaybolan kadın ormanlık alanda arayan AFAD ekibinin bulduğu içinde sünger, pamuk ve kimyasala benzeyen madde bulunan iki çanta polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yıldır depresyon hastalığıyla mücadele eden Hatice Duymaz (57), eşi Orhan Duymaz (64) ile birlikte 3 Ekim günü Balcalı Hastanesine geldi. Orhan Duymaz aracı park edip eşine ilaç yazdırmaya gitti. Bir süre sonra ise ilacı yazdırıp geri geldi. Ancak eşini araçta bulamayınca polise haber verdi. Yapılan çalışmalar sonunda kadının en son üniversite yerleşkesi içinde dolmuş duraklarının arka tarafındaki ormanlık alana gittiği saptandı. AFAD ekipleri bu alana gelerek kadını aramaya başladı. AFAD drone de kaldırarak ormanlık alanı yukarıdan kuş bakışı tarama imkanı buldu. Ancak kadın bir türlü bulunamadı.

"İki mavi çanta bulundu"

Bu arada AFAD ekipleri ormanlık alan içinde iki mavi çanta buldu. Çantayı kaldıran ekipler çok ağır olduğunu görünce şüphelenerek polise bilgi verdi. AFAD ekipleri polis gelmeden çantayı açtığında içinde sünger ve pamuk olduğu altında ise kimyasal malzemeye benzeyen bir şey olduğunu saptadı. Bir süre sonra ise olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekipler malzemeyi incelediğinde kum olduğunu saptadı.

"Boks torbası çıktı"

Polis çantaların içinden kimyasal bir malzeme çıkmamasına rağmen ne olduğunu öğrenmek için araştırmaya derinleştirdiğinde yakınlarda spor salonu olduğunu burada boks kursuna gelen öğrenciler olduğunu belirledi. Polis kursa gelen bir kaç öğrencinin kendince boks torbası yaptığını bunu da yurda kadar götürmek yerine salonun yakınına ormanlık alana sakladığı salona geldikleri zaman buradan alıp antrenman yaparken kullandıklarını belirledi.

Bu arada, kayıp kadın Duymaz’ın Muğla’da bir akrabasının bulunduğu ortaya çıktı.
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