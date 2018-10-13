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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:07

Kayıp koyunu aramak isterken uçurumdan düştü

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir çoban, kayıp olan koyunu aramak isterken yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.Olay, Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Hırkalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre...

Kayıp koyunu aramak isterken uçurumdan düştü
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Manisa’nın Demirci ilçesinde bir çoban, kayıp olan koyunu aramak isterken yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Hırkalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede çobanlık yapan Habip Gülseren (27), koyunlarını otlattıktan sonra mahalleye geri döndüğünde koyunlarından bir kaçının eksik olduğunu fark etti. Koyunlarını aramak için dağlık alana çıkan Gülseren’den bir daha haber alınamaması üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 100 metrelik uçurumun aşağısında Gülseren’in hareketsiz yattığını gören yakınları durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine 112 acil servis ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Gülseren’in uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Gülseren’in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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