Kayıp ortaokul öğrencisi, Erbaa’da bulundu

Tokat’ın Niksar ilçesinde 5 Ekim’de okula gitmek üzere evinden ayrılan ve o günden beri kendisinden haber alınamayan ortaokul öğrencisi Erbaa’da bulundu.

Tokat’ın Niksar ilçesinde 5 Ekim’de okula gitmek üzere evinden ayrılan ve o günden beri kendisinden haber alınamayan ortaokul öğrencisi Erbaa’da bulundu.

Niksar ilçe merkezinde bulunan İsmetpaşa Mahallesi’ndeki ikametinden 5 Ekim tarihinde ayrılan Fatma ve Güven Çakır çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan ortaokul 3. sınıf öğrencisi Göknur Çakır (12), Erbaa’da bulundu. Geçtiğimiz hafta cuma günü "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan ama o gün akşam eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından polise kayıp başvurusu yapılan Göknur Çakır için arama çalışması başlatılmıştı. Ailesi tarafından özel bir televizyon kanalına yapılan başvuruyla medyanın da aramalarda yoğunlaştığı kayıp vakası sonuçlandı. Kendi rızasıyla Erbaa polisine giden Göknur Çakır, bulundu.