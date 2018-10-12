ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 16:25

Kayıp ortaokul öğrencisi, Erbaa’da bulundu

Tokat’ın Niksar ilçesinde 5 Ekim’de okula gitmek üzere evinden ayrılan ve o günden beri kendisinden haber alınamayan ortaokul öğrencisi Erbaa’da bulundu.

Kayıp ortaokul öğrencisi, Erbaa'da bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tokat’ın Niksar ilçesinde 5 Ekim’de okula gitmek üzere evinden ayrılan ve o günden beri kendisinden haber alınamayan ortaokul öğrencisi Erbaa’da bulundu.

Niksar ilçe merkezinde bulunan İsmetpaşa Mahallesi’ndeki ikametinden 5 Ekim tarihinde ayrılan Fatma ve Güven Çakır çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan ortaokul 3. sınıf öğrencisi Göknur Çakır (12), Erbaa’da bulundu. Geçtiğimiz hafta cuma günü "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan ama o gün akşam eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından polise kayıp başvurusu yapılan Göknur Çakır için arama çalışması başlatılmıştı. Ailesi tarafından özel bir televizyon kanalına yapılan başvuruyla medyanın da aramalarda yoğunlaştığı kayıp vakası sonuçlandı. Kendi rızasıyla Erbaa polisine giden Göknur Çakır, bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku