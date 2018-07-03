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03 Temmuz 2018 Salı 14:15

Kayıp rehber 3. günde de bulunamadı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Barajı Şahinkaya Kanyonu’nu gezi sırasında tur teknesinden atlayarak kaybolan rehber yapılan aramalarda 3. günde de bulunamadı.Ailesinin, sevenlerinin ve arama yapan ekiplerin endişeli ve hüzünlü...

Kayıp rehber 3. günde de bulunamadı
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Barajı Şahinkaya Kanyonu’nu gezi sırasında tur teknesinden atlayarak kaybolan rehber yapılan aramalarda 3. günde de bulunamadı.

Ailesinin, sevenlerinin ve arama yapan ekiplerin endişeli ve hüzünlü bekleyişi devam ederken 25 yaşındaki Selçuk Erkut, 3. gün sonunda da bulunamadı. Samsun’dan gelen Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı DEGAK-1 dalış ekibi 2 gündür kanyonda yaptığı dalış ve aramadan bir sonuç elde edemedi. Arama yapılan alanın derinliğinin yer yer 75 metreye ulaştığı, görüş alanının neredeyse sıfır olduğu belirtilerek aramanın 38 metre derinliğe kadar titizlikle yapıldığı, barajda kaybolan gencin tam olarak nerede atladığı bilinemediğinden aramaların kanyonun tamamında yapıldığı ifade edildi.

Arama sırasında tur teknelerine izin verilmezken kayıp genci arama çalışmalarının bulunana kadar devam edeceği, Ankara’dan Jandarma Arama Kurtarma Timinin gelerek aramalarda bulunacağı belirtildi. Arama çalışmalarına, jandarma, sağlık ekipleri, tur tekne sahiplerinin de katıldığı, gece-gündüz aranabilecek her yere bakıldığı kaydedildi.
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