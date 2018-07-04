Kayıp Salih’i arama çalışmaları 4’üncü günde

Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan Mehmet Salih Oral’ı arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor.

Siirt’in Pervari ilçesi Güleçler köyünde 4 gün önce eşeğiyle bahçeye ot toplamaya giden ancak kendisinden halen haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral’ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve köylüler, bölgede bakmadık yer bırakmadı. Drone ile havadan tarama yapılan bölgedeki arama çalışmalarına Bitlis’ten çağrılan dalgıç ekibi de destek veriyor.