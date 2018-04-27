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27 Nisan 2018 Cuma 16:23

Kayıp şehit Ahmet Derviş 55 yıl sonra defnedildi

KKTC’de Rumlar tarafından şehit edilen ve kalıntıları kayıp kazıları sırasında bulunan Ahmet Derviş, 55 yıl sonra askeri törenle Çınarlı köy mezarlığında toprağa verildi.

Kayıp şehit Ahmet Derviş 55 yıl sonra defnedildi
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KKTC’de Rumlar tarafından şehit edilen ve kalıntıları kayıp kazıları sırasında bulunan Ahmet Derviş, 55 yıl sonra askeri törenle Çınarlı köy mezarlığında toprağa verildi.

Mağusa ilçesinde 1963’te çalıştığı iş yerinden Ağrotur’a giderken Lefkoşa Kaymaklı, Baf Kapısı bölgesinde şehit edilen ve kalıntıları yıllar sonra yapılan kazıda bulunarak kimlik tespiti yapılan şehit Ahmet Derviş, bugün askeri törenle Çınarlı köyü mezarlığına defnedildi.

Bir şirkette şoförlük yaptığı sırada şehit edilen Derviş’e ait kalıntılar, kayıp kazıları çerçevesinde Tekke Bahçesi’ndeki Ayvasıl Mezarları’ndan çıkarılmıştı. Kayıp şehit Derviş’in cenaze töreni Çınarlı köy mezarlığında askeri tören düzenlendi. Cenaze namazının kılınması sonrasında, saygı duruşu ve saygı atışı ile birlikte cenazenin sarılı olduğu bayrak, Derviş’in oğlu Derviş Kocayiğit’e teslim edildi.
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