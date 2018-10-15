Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda, 2 Ekim’den bu yana kayıp olan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili Türkiye’ye gelen Suudi heyetinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldiği öğrenildi.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda, 2 Ekim’den bu yana kayıp olan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili Türkiye’ye gelen Suudi heyetinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili ortak inceleme yapılması öngörülürken, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye gelen heyetin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Suudi heyeti taşıyan 10’a yakın araç konvoyunun, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldiği, burada ilgili emniyet yetkilileri ile temas kurduğu ileri sürüldü.