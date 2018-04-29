Kayıptı ölü bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 21 Nisan tarihinden bu yana kayıp olan inşaat ustası ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, Ülkü Tepe’de zeytinlik alanda bir ceset olduğunun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler,...

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 21 Nisan tarihinden bu yana kayıp olan inşaat ustası ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ülkü Tepe’de zeytinlik alanda bir ceset olduğunun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, olay yerine geldi. Yapılan araştırmada cesedin, 8 gündür kayıp olan inşaat ustası 40 yaşındaki Neşet Korkmaz’a ait olduğu tespit edildi. Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kişinin ölüm nedeni araştırılıyor.