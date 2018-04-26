Kaynak yapan işçi 10 metre yükseklikten düştü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir işçi, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir işçi, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, D-400 Karayolu yeni mezarlık civarındaki bir lojistik firmasında meydana geldi. Mevlüt Ateş isimli personel, iş yerindeki deponun kaynağını yaparken yaklaşık 10 metre yükseklikten dengesini kaybederek çukura düştü. Olay yerine çağrılan Cankur ekipleri tarafından düştüğü çukurdan kurtarılan Mevlüt Ateş, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mevlüt Ateş’in tedavi altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.