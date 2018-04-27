ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 11:01

Kayseri polisinden 1 Mayıs operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde PKK/KCK-YPG/PYD-BÖG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına...

Kayseri polisinden 1 Mayıs operasyonu: 8 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde PKK/KCK-YPG/PYD-BÖG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs öncesi Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-YPG/PYD-BÖG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen 8 şahısın yakalanması için operasyon düzenlendi.

TEM Şube ekiplerince şahısların ikametlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ali Ü., İlyas S., Mehmet Ö., Remzi A., Selman T., Süleyman Y., Erbil U., Ercan T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda iki adet av tüfeği, bir adet kuru sıkı tabanca ile 902 adet av tüfeği fişeği ile 283 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku