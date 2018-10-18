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18 Ekim 2018 Perşembe 10:46

Kayseri’de 152 kaçak göçmen yakalandı

Kayseri polisi tarafından yapılan çalışmalarda son iki günde Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 152 kaçak göçmen yakalandı.Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri tarafından...

Kayseri'de 152 kaçak göçmen yakalandı
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Kayseri polisi tarafından yapılan çalışmalarda son iki günde Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 152 kaçak göçmen yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri tarafından yurda kaçak göçmen girişi ile mücadele çalışmalarında son iki gün içinde 75 Pakistan uyruklu, 65 Afganistan uyruklu ve 12 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 152 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
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