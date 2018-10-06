ASAYİŞ:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:22

Kayseri’de cami avlusundaki cinayet

Kayseri’de Ağrılılar Dernek Başkanı Bekir Barbaros’un, 4 gün önce yaşanan cinayetin ardından taziye için gittiği cenaze namazında öldürülmesi olayına karışan 3 kişi yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de cami avlusundaki cinayet
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Kayseri’de Ağrılılar Dernek Başkanı Bekir Barbaros’un, 4 gün önce yaşanan cinayetin ardından taziye için gittiği cenaze namazında öldürülmesi olayına karışan 3 kişi yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Kayseri’de geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hayvancılıkla uğraşan Rıfat Y. (62) ve Şakir B. arasında yonca yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Şakir B., Rıfat Y.’yi itekledi. Bu sırada fenalaşan Rıfat Y., sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Barışmak için gittiği camide öldürüldü

Olayın ardından taziye için Rıfat Y.’nin cenazesine katılan Şakir B.’nin amcasının oğlu Ağrılılar Dernek Başkanı Bekir B. (65), cami avlusunun önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Bekir B. kaldırıldığı Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri çalışma başlattı

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işleyen Cezmi Y. ve 2 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından özel harekat polisleri ile birlikte zırhlı araçla getirildikleri Kayser Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri de, şüphelilerin sağlık kontrolü sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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