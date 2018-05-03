Kayseri’de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de ikamet ettikleri belirlenen Irak uyruklu İ.S., S.S.A., Y.A.K. ve Suriye Uyruklu H.E.A. isimli şahıslar eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye’deki çatışma bölgeleriyle bağlantılı unsurların faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgileri bulunan 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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