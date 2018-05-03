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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:14

Kayseri’de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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Kayseri’de polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye’deki çatışma bölgeleriyle bağlantılı unsurların faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgileri bulunan 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kayseri’de ikamet ettikleri belirlenen Irak uyruklu İ.S., S.S.A., Y.A.K. ve Suriye Uyruklu H.E.A. isimli şahıslar eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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