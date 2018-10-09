Kayseri’de inşaat şantiyesine silahlı saldırı: 4 yaralı

Kayseri’de bir inşaat şantiyesine düzenlenen saldırıda silahla vurulan 4 kişi yaralandı.Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi iddiaya...

Kayseri’de bir inşaat şantiyesine düzenlenen saldırıda silahla vurulan 4 kişi yaralandı.

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi iddiaya göre silahla inşaata girerek rastgele ateş açtı. Açılan ateşte, 1’i Afgan uyruklu 4 işçi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin bulunduğu araç uzaklaştı. Polis ekipleri, aracı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki görgü tanıdıkları silah sesi duyduklarını ve bir aracın olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.