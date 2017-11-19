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19 Kasım 2017 Pazar 08:22

Kayseri’de trafik kazası: 3 yaralı

Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Akin mahallesinde gerçekleşen trafik kazasında A.K. yönetiminde...

Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
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Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Akin mahallesinde gerçekleşen trafik kazasında A.K. yönetiminde ki 38 P 1353 plakalı özel otobüs ile K.A.’nın kullandığı 38 FP 158 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu otobüste yolcu olarak yaralanan F.K. ve otomobilde bulunan sürücü K.A. ile B.A. yaralandı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine ve bölgedeki hastanelere sevk edildi. Hastanede yapılan müdahaleler neticesinde otomobil sürücüsü K.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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