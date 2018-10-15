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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:16

Kaza geçirdi, hastaneden eve gönderildikten 5 saat sonra öldü

Gaziantep’te geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan 86 yaşındaki Nahsen Bozkurt "bir şeyi yok" denilerek eve gönderildi. Bozkurt, 5 saat sonra evinde hayatını kaybetti.

Kaza geçirdi, hastaneden eve gönderildikten 5 saat sonra öldü
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Gaziantep’te geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan 86 yaşındaki Nahsen Bozkurt "bir şeyi yok" denilerek eve gönderildi. Bozkurt, 5 saat sonra evinde hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kiracısından para almak üzere Suriyeli kiracısı Akil Ashour’un idaresindeki elektrikli bisiklet ile yola çıkan Nahsan Bozkurt, Çıksorut Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı’nda henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Nahser Bozkurt, yapılan ilk müdahale ve tedavinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. Oğlu Yavuz Bozkurt tarafından Belkıs Mahallesi’ndeki evine götürülen Nahsen Bozkurt, 5 saat sonra hayatını kaybetti. Bozkurt’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Nahsen Bozkurt’un cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilecek
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