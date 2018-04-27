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27 Nisan 2018 Cuma 16:31

Kaza yapan araç alev aldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, önündeki araca çarpan otomobil alev aldı. Araç itfaiye tarafından söndürüldü.Kaza Çanakkale-İzmir kara yolunda meydana geldi. Hocazade durağı mevkiinde, önündeki beton mikserine çarpmamak için duran...

Kaza yapan araç alev aldı
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, önündeki araca çarpan otomobil alev aldı. Araç itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaza Çanakkale-İzmir kara yolunda meydana geldi. Hocazade durağı mevkiinde, önündeki beton mikserine çarpmamak için duran Suat Gürçay idaresindeki 10 Z 5994 plakalı otomobile, arkasından gelen Özlem Hakan yönetimindeki 10 YS 058 plakalı otomobil çarptı. Kaza sırasında her iki otomobilde de hasar oluşurken, önden darbe alan Özlem Hakan’ın kullandığı otomobil yanmaya başladı. 3 dakika içinde kaza yerine gelen itfaiye otomobili yanmaktan kurtarırken, araç sürücüsü Özlem Hakan gözyaşlarına boğuldu. Jandarma kaza yerinde tedbir aldı. Kısa bir süre trafiğe kapanan yol, aracın söndürülmesinin ardından tekrar açıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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