ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:11

Kaza yapan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da elektrikli bisikletin kaza yapması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Afyonkarahisar Efeler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikli bisiklet kullanan kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, kent merkezi...

Kaza yapan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Afyonkarahisar’da elektrikli bisikletin kaza yapması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar Efeler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikli bisiklet kullanan kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, kent merkezi istikametinden Fuar alanı istikametine seyir halinde iken dengesini kaybedettiği aracı refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ortasına savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bu yüzden kimliği tespit edilemeyen yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Afyonkarahisar devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili emniyet ekipleri tahkikat başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku