Kaza yapan motosikletlinin imdadına nöbetten dönen 112 personeli yetişti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünün imdadına, sabah nöbetten çıkan ve o anda yoldan geçen 112 personeli yetişti. Çevrede bulunan vatandaşlar da yerde yatan yaralıyı yakıcı güneşten açtıkları...

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünün imdadına, sabah nöbetten çıkan ve o anda yoldan geçen 112 personeli yetişti. Çevrede bulunan vatandaşlar da yerde yatan yaralıyı yakıcı güneşten açtıkları şemsiye ile korumaya çalıştı. Yanında malzemesi bulunmayan sağlıkçı, yaralının göz bebeklerini ise cep telefonunun feneriyle kontrol etti.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Sefa A. idaresindeki 33 L 5937 plakalı cip ile Hayri Yılmaz yönetimindeki 07 UN 689 plakalı motosiklet Gazipaşa Adliye Sarayı arkasında saat 12.00 sıralarında çarpıştı. Adliye yanındaki yola sapmak isteyen cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Hayri Yılmaz kazada yaralandı.

Bilinci kapalı bir şekilde bir süre yerde yatan Hayri Yılmaz’a çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yılmaz’ın güneşten etkilenmemesi için vatandaşlar başında şemsiye tuttu. Bir süre sonra yoldan geçmekte olan ve sabah nöbetten çıktığı öğrenilen 112 personeli Semih Çay yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Cep telefonu ışığıyla yaralının göz bebeklerini kontrol eden Çay, sorduğu sorularla sağlık durumunu kontrol etti. 112 ambulansının olay yerine gelmesiyle mesai arkadaşlarına hasta hakkında bilgi veren Çay, hastanın ambulansa taşınmasına da yardım etti.

Motosiklet sürücüsünün kask taktığı ve bu nedenle kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Yaralı Hayri Yılmaz, Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.