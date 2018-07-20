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20 Temmuz 2018 Cuma 18:16

Kazada hayatını kaybeden emekli öğretmen toprağa verildi

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bu sabah meydana gelen kazada hayatını kaybeden emekli öğretmen Bekir Kukul, toprağa verildi.Kaza, Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Elektrik direğinin kamyondan kayarak...

Kazada hayatını kaybeden emekli öğretmen toprağa verildi
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Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bu sabah meydana gelen kazada hayatını kaybeden emekli öğretmen Bekir Kukul, toprağa verildi.

Kaza, Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Elektrik direğinin kamyondan kayarak halk otobüsüne çarpması sonucu emekli öğretmen Bekir Kukul (73) hayatını kaybetti. Kukul’un cenazesi Beşikdüzü İlçesi Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Vardallı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Serhan Akyol (22) ise yarın defnedilecek.
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