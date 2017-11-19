Kazada hayatını kaybeden genç gözyaşlarıyla toprağa verildi

D-100 Karayolu Çilimli Sapağı’nda 2 gün önce sabaha karşı yoğun sis nedeniyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Mehmet Şerif Uncu, Cedidye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cedidiye Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti yönetim kurulu üyeleri de Yıldırım ailesinin acısına ortak oldu. Müftü Selami Emen’in cemaatten helallik istemesinin ardından Mehmet Şerif Uncu için cenaze namazı kılındı.

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