Kazada ölen 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ordulu 4 işçi, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yüksek gerilim işinde çalışmak üzere Ordu’dan Antalya’ya giden işçilerin bulunduğu Oktay Ev (38) idaresindeki kamyonet, dün sabah saat 05.00 sıralarında Polatlı ilçesinde kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan elektrik işçileri Yılmaz Sofuoğlu (44), Ertuğrul Sofuoğlu (19) ve Serdar Çayır (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Ordu Gölköy nüfusuna kayıtlı 4 kişi, otopsileri tamamlandıktan sonra Ordu’nun Gölköy ilesine getirildi. Kazada ölen 4 kişiden baba-oğul Yılmaz ile Ertuğrul Sofuoğlu da aynı araçta can verdi.

Gölköy ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan Kale Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi. Cenaze törenine yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar, kazayı duyduklarında üzüldüklerini belirterek, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediler.