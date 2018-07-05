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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:42

Kazada ölen liseli son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.Üçgüllük Kavşağı mevkiinde dün meydana gelen kazada, Gönan A. yönetimindeki 31 D 4181 plakalı minibüs ile çarpışan...

Kazada ölen liseli son yolculuğuna uğurlandı
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Üçgüllük Kavşağı mevkiinde dün meydana gelen kazada, Gönan A. yönetimindeki 31 D 4181 plakalı minibüs ile çarpışan 17 LK 939 plakalı motosikletin sürücüsü Cihan Özgür Özsüren aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

İskenderun Kaptan Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Özsüren’i okul arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Babası ve annesi, genç yaşta kazada hayatını kaybeden oğulları için gözyaşı dökerken, okul arkadaşları da Özsüren’in tabutunu taşıdı.

Cihan Özgür Özsüren, Karaağaç Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
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