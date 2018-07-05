Kazada ölen liseli son yolculuğuna uğurlandı

İskenderun Kaptan Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Özsüren’i okul arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Babası ve annesi, genç yaşta kazada hayatını kaybeden oğulları için gözyaşı dökerken, okul arkadaşları da Özsüren’in tabutunu taşıdı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.