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27 Nisan 2018 Cuma 14:46

Kazada ölen ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, Perşembe ilçesine bağlı Kacalı Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,...

Kazada ölen ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
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Ordu’nun Perşembe ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Perşembe ilçesine bağlı Kacalı Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Perşembe Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Dilan Nazlı Topal’a çarptı. Ağır yaralanan Topal, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Dilan Nazlı Topal için Alınca Mahallesi’nde bulunan Gündoğdu Camii’nde tören düzenlendi. Necmiye ve Ergün çiftinin 3 çocuğundan biri olan Dilan Nazlı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, okul yöneticileri ve öğretmenler, çok sayıda vatandaş, yakınları ve bazı okul arkadaşları katıldı.
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