ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 01:30

Kazada ölenlerin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Kayseri’nin Develi ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin yakınlarının olay yerindeki feryatları yürekleri dağladı.Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhac mahallesi girişinde meydana gelen kazada...

Kazada ölenlerin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kayseri’nin Develi ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin yakınlarının olay yerindeki feryatları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhac mahallesi girişinde meydana gelen kazada 38 AAB 410 plakalı otomobil, traktöre arkadan çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları feryat ederken, ekipler acılı aileleri çaresiz gözlerle izledi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yapılan inceleme sonrasında cenazeler kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin yapılması için çalışıldığı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku