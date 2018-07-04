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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:34

Kazada yaralanan 2 yaşındaki bebek hastanede hayatını kaybetti

Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 2 yaşındaki Beril Su Gündoğdu, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza, Denizli’nin çal ilçesinde 30 Haziren günü meydana geldi. Çal-Süler...

Kazada yaralanan 2 yaşındaki bebek hastanede hayatını kaybetti
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Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 2 yaşındaki Beril Su Gündoğdu, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Denizli’nin çal ilçesinde 30 Haziren günü meydana geldi. Çal-Süler karayolunda seyreden Bülent G. yönetimindeki 20 SE 995 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 20 ZP 510 plakalı ticari araç ile belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak yol kenarında durabildi. Kazanın ardından, her 2 araçta da bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Beril bebek, tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi’nde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Gündoğdu’nun cenazesinin Bekilli ilçesinde mahalle mezarlığında ilkindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.
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