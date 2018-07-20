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20 Temmuz 2018 Cuma 06:23

Kazada yaralanan sürücü 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde lüks bir otomobilin kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde lüks bir otomobilin kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde Hasan Ali Yücel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Murat Erturgut yönetimindeki 34 AKA 50 plakalı lüks otomobil, Mavişehir yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü Murat Erturgut ve yolcu konumundaki Engin Çelenk (23) ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası Erturgut, Çiğli Bölge Araştırma Hastanesine, Çelenk ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Çelenk kazadan 1 gün sonra, Erturgut ise 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
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