Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 12:03

Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da idaresindeki patpat adı verilen tarım aracına otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Samsun’da idaresindeki patpat adı verilen tarım aracına otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Kemal Altuntaş idaresindeki patpat adı verilen tarım aracı ile seyir ederken otomobilin çarpması sonucu patpat yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Kemal Altuntaş, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatı kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<