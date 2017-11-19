Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da idaresindeki patpat adı verilen tarım aracına otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.



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Kaza, Samsun’un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Kemal Altuntaş idaresindeki patpat adı verilen tarım aracı ile seyir ederken otomobilin çarpması sonucu patpat yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Kemal Altuntaş, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatı kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.