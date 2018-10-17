Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yara almadan kurtulan yolcu otobüsü şoförü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Şanlıurfa’ya giderken Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Mehmet Bey Mahallesi mevkisinde devrilen 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Çetin Ç. (34) gözaltına alındı.
3 vatandaşın daha hastanelere başvurması sonucu yaralı sayısı 27’ye yükseldi. Kazada hayatını kaybedenlerden Selahattin Turan’ın Gaziantep’te vatani görevini yapan er, Ahmet Karakuş’un Şırnak’ta görevli polis memuru, Doğan Cantürk’ün ise Kilis’te görevli uzman onbaşı olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.