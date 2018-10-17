Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü gözaltına alındı

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

3 vatandaşın daha hastanelere başvurması sonucu yaralı sayısı 27’ye yükseldi. Kazada hayatını kaybedenlerden Selahattin Turan’ın Gaziantep’te vatani görevini yapan er, Ahmet Karakuş’un Şırnak’ta görevli polis memuru, Doğan Cantürk’ün ise Kilis’te görevli uzman onbaşı olduğu öğrenildi.

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