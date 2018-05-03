Kazara av tüfeği ile vurulan genç hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde babasına ait av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kordon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde babasına ait av tüfeğiyle oynayan Yusuf S. (17), silahın kazara ateş alması sonucu karnından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, hayatını kaybeden gencin Salihli’de bir markette çalıştığı öğrenildi.