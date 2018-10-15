Diyarbakır’da eğitim sırasında kazara vurulan polis okulu öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.20 sıralarında Diyarbakir Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silah dersi eğitimi esnasında Eğitici Komiser Yardımcısı R.C.S., kendi beylik tabancası ile polis okulu öğrencisi M.İ’yi kazara vurdu. Kafasından vurulan ve ağır yaralanan M.İ., kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.