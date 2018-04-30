Kazayı gören vatandaş kılını bile kıpırdatmadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ara sokakta ilerleyen motosikletin kayıp düşme anı sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Kazayı gören bir vatandaş ise kılını bile kıpırdatmadı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ara sokakta ilerleyen motosikletin kayıp düşme anı sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Kazayı gören bir vatandaş ise kılını bile kıpırdatmadı.

Bodrum Barlar Sokağı’nda sabaha karşı ara sokakta ilerleyen bir motosiklet bir anda kayarak sürüklenmeye başladı. Motosikletin sürüklendiği anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Motosiklet yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durdu.

Öte yandan, kaza anında yol kenarında duran bir vatandaşın kazadan kıl payı kurtulması ve olaya hiçbir tepki vermemesi dikkat çekti.