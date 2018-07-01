Kazazede öğrenciyi polisler sınava yetiştirdi

Adıyaman’da, YKS’ye girecek olan yeğenini motosikletle sınava gireceği okula götürmeye çalışan kişi kaza yapınca kız öğrenciyi polisler sınava yetiştirdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, K.B. isimli kişi yeğeni olan A.Ö.’yü kendisine ait 02 HY 890 plakalı motosikletiyle YKS’ye gireceği okula götürmek istedi. Yeğeniyle birlikte okula doğru giden K.B. idaresindeki motosiklete, Atatürk Bulvarı üzerinde karşı taraftan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sürücü K.B. yaralandı. Yaralı sürücüsü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada herhangi bir yara almayan ve sınava girecek olan A.Ö. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ekip otosuna bindirilerek sınava gireceği okula götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.